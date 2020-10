Alcalde de Cali pide renuncia del director de Información de El País, por comentario de indígenas

“He cuestionado de la minga, en que ellos quieren reunirse exclusivamente con el presidente de la República, no le sirve ningún otro interlocutor, el presidente le envío a la ministra del Interior, al comisionado de Paz, que son funcionarios del más alto nivel, pero no les sirvió a ellos, y no quiere reunirse una delegación sino que el presidente se reúna con diez mil personas sometiéndose al escarnio público”, dijo Martínez.

Le puede interesar: Descubren rumbas con más de 100 personas en el Valle

También afirmó que su comentario no fue racista y por el contrario hizo mención a unos hechos que se han registrado en unas haciendas del Cauca.

“Se han presentado unas tomas violentas por parte de los indígenas en predios como la Emperatriz con explosivos donde ha habido muertos, heridos, el bloque de la vía Panamericana, a veces se les va la mano”, agregó Martínez Lloreda en RCN Radio.