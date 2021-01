Alcalde de Cali, preocupado por caída de favorabilidad en último sondeo de Invamer

A través de sus redes sociales el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que le preocupa mucho la caída en casi 30 puntos de su favorabilidad evidenciada en el último sondeo de la firma Invamer.

En la encuesta pasada de octubre del 2020, el 65% de los entrevistados apoyaba su gestión, ahora sólo es el 38% y su imagen negativa se incrementó del 31 al 60%.

“Si me preocupa la caída en 30 puntos de favorabilidad? Sí y mucho; por el futuro de Cali, por la necesidad que tenemos como territorios de tener gobiernos fuertes para poder liderar la salida a los momentos difíciles que vivimos. Me quedaré quieto? No!, aprendemos, debemos ajustar”, aseguró el mandatario.

Ospina finalizó diciendo que son los momentos difíciles los que posibilitan forjar verdaderos liderazgos.

La desaprobación a la gestión de la alcaldía de Ospina se da en medio del inicio del proceso de revocatoria que inició su trámite en el Consejo Nacional Electoral, ya fue ratificado por la Registraduría y está a la espera de la validez de las firmas respaldadas. Sin embargo, en la ciudad hasta el momento nadie ha manifestado ser el promotor de la iniciativa.

En la plataforma Change se tiene abierta una petición con el propósito de recolectar firmas para revocar el mandato de Ospina justificándose en hechos como los gastos en la polémica feria virtual y alumbrado móvil, que juntos tuvieron una inversión de alrededor de $22 mil millones, que sobrepasarían ejecuciones ‘reales’ de años anteriores.

Alegan que no preservó la salud de los ciudadanos de Cali, al no tomar medidas de contención por la COVID-19 ante partidos de fútbol.

Por su parte, la Junta Directiva del Sindicato de los Trabajadores de las Empresas Públicas Municipales de Cali, Sintraemcali, rechazó la iniciativa de revocatoria considerando que la propuesta es inoportuna y responde a intereses políticos de quienes perdieron las elecciones.