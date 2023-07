Alcalde de Cali propone que los taxis brinden un servicio de transporte colectivo

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, precisó que los taxis podrían ampliar su servicio como colectivos, como medida para disminuir el uso de carros ‘piratas’, los cuales no pagan pólizas, ni impuestos como vehículos de transporte público.

“Me gustaría el taxi como colectivo, a muchos no les gusta, pero si el taxi como colectivo es formal y paga impuestos y tiene un Soat, prefiero el taxi como colectivo, que al colectivo en la informalidad y en ese sentido todos podemos ganar”, indicó.

De igual manera, el mandatario indicó que no se debe estigmatizar a los conductores informales sino incorporarlos al sistema formal.

“Frente a este evento, todos tenemos que trabajar, También quiero decir que no hay que estigmatizar al dueño de un carro ‘pirata’ ni al dueño de una moto que hace ‘mototaxismo’; solamente que los tenemos que incorporar y expresarles las dificultades que tienen el Estado con ellos”, agregó.

Por último, Ospina fue enfático en resaltar que vincular el transporte ‘pirata’ con el servicio de taxi, serviría para proteger a los usuarios de cualquier accidente que se pueda presentar.

“Si una persona no paga el Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito y hay un accidente las personas pueden morir y no ser bien tratadas, si una persona no paga los impuestos se vuelve asimétrico con quien sí paga los impuestos, y en ese sentido se debe hacer mucha pedagogía e incorporarlos transporte formal”, concluyó el alcalde de Cali.

Es de anotar que esta propuesta ha generado todo tipo de reacciones. Por un lado, algunos taxistas lo ven como medida para combatir la piratería, mientras que otros aseguran que es una propuesta populista que generaría más desorden en la ciudad.