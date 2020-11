Alcalde de Cali rechazó propuesta de repatriar a venezolanos indocumentados

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, rechazó la propuesta del concejal Fernando Tamayo para deportar a la población venezolana que vive en condiciones de miseria en la capital vallecaucana.

“Es muy difícil que nos pongamos en una tarea caza venezolanos para ser deportados. No comprendo esa tesis, pero hemos hablado con las respectivas autoridades para que no se permita la mendicidad de mamás, ya sean colombianas o venezolanas en la vía pública, están lacerando los derechos de los menores de edad. Vamos hacer operativos en varios puntos de Cali”, agregó el mandatario.

El concejal Tamayo le propuso al mandatario una articulación con Migración Colombia para devolver al país de origen a los migrantes que no tienen documentación y viven en condiciones infrahumanas que podrán estar expuestos a contagios de la covid-19.

"No es una postura xenofóbica sino de humanidad para 59.000 personas que se encuentran en malas condiciones. No nos podemos acostumbrar a verlos en los separados viales y cerca al Terminal de Transporte”, afirmó el cabildante.

El concejal manifestó que el presupuesto para el próximo año solo se designó 200 millones de pesos para la atención migrante, y advirtió que se aproxima una nueva ola de llegada de la población del vecino país, por la reactivación económica.

“Los venezolanos que están de formal ilegal no pueden tener acceso al Sisbén. No se tiene los recursos para cubrir las necesidades en salud, educación y vivienda de la población venezolana, y es preocupante los niños que viven en condiciones de pobreza total y lleguen a una ciudad que no tienen presupuesto para darles un trato digno a los migrantes”, aseguró el concejal Tamayo.