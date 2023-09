Alcalde de Cali respalda propuesta de Petro sobre subsidiar el transporte público

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, respaldó la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre subsidiar el transporte público ,a través de los servicios públicos, en todo el país.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que todos los sistemas de transporte público del país atraviesan por crisis económicas.

"Es categórico que en todo el país los sistemas de transporte atraviesan por una crisis estructural de financiación. También es claro que los contratos con los operadores son leoninos y deben renegociarse", escribió Ospina.

De igual manera, el alcalde caleño manifestó que se deben buscar nuevas formas de financiación que "no recaigan únicamente en el usuario directo" y agregó "que sea público significa mejor cobertura, mejor oportunidad, mejor servicio para sustituir el particular y el informal. Que todos concurramos posibilita mejor tecnología y democratizar".

Por otro lado, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, aseguró que el anuncio del jefe de Estado es viable y que dicha propuesta es similar al recaudo que actualmente se tiene para el alumbrado público, los bomberos, entre otras instancias.

"Lo que ha querido establecer el presidente Petro es un anuncio que se puede crear una fuente de financiación o una tasa a través del recaudo de los servicios públicos, parecida a la que tiene los bomberos, el alumbrado público, seguridad y podría ir un subsidio cruzado, a los estratos menos favorecidos", indicó Ortiz.

Además, precisó que "podría enmarcarse en los estratos 4, 5 y 6, una contribución para fortalecer el sistema de transporte masivo, en este caso, el MIO requiere de fuentes de financiación".

Usuarios MIO

Frente a la propuesta del presidente de la República, Jorge Vélez, presidente de la Liga de Usuarios del MIO resaltó que pese a que la propuesta no es "descabellada", el problema no radica en el precio del pasaje, sino en la oferta de buses y en la inseguridad.

"La propuesta no es del todo descabellada pero trayéndola a la realidad de Cali, el problema no es el costo, sino el mal servicio, la operación es deficiente, no hay frecuencias. Yo creo que el presidente debería (…) y abanderarse de la real problemática que tiene la ciudad frente al tema del transporte Masivo integrado de Occidente, MIO. Y ni hablar de la inseguridad", concluyó Vélez.