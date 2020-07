Alcalde de Palmira, Óscar Escobar, fue diagnosticado con coronavirus

El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, confirmó que tiene Covid-19 y aseguró ser asintomático, el mandatario se habría realizado la prueba iniciando esta semana y desde el miércoles se aisló de manera preventiva.

El anuncio lo realizó en un vídeo publicado en sus cuentas oficiales, en el cual aseguró que pudo haberse contagiado al tener contacto con algunos funcionarios de varias dependencias y en algunas entidades descentralizadas de la administración municipal, que han sido diagnosticados con el virus.

"El trabajo como alcalde me implica tener interacción en la calle y preventivamente me realizaron la prueba de laboratorio. Tome las medidas, me aislé y todas las reuniones se hicieron de manera virtual", agregó Óscar Escobar.

Se conoce que mientras esperaba los resultados, su padre falleció y tuvo que asesorarse para realizar el velorio.

"Me tomaron la prueba rápida que salió negativa y por esta razón estuve con algunos familiares en las honras fúnebres de mi papá que se cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad y luego me confirmaron que la prueba de laboratorio había sido positiva", agregó.

El mandatario manifiesta que se encuentra con un buen estado de salud, además actualmente está identificando a las personas con las que ha tenido contacto estrecho para que también se hagan la prueba.

Adicionalmente, les hizo un llamado a los habitantes de su municipio para que conserven las medidas de bioseguridad, debido a que, según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, incluido el mandatario ahora son 185 los portadores de Covid-19 en la Villa de las Palmas.