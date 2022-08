Alcalde de Palmira sale al paso a investigación de la Procuraduría

Después de que la Procuraduría General de la Nación profiriera pliego de cargos contra el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, por presuntamente contribuir a que se vandalizara una estación de peaje, el mandatario aseguró que él nunca realizó tal señalamiento.

Según el ministerio Público, en el marco de las manifestaciones del paro nacional del año 2021, el alcalde, presuntamente le había solicitado a la Policía que se retirara del peaje Ciat, ubicado e la vía que de Cali conduce a Palmira, el cual, fue quemado.

En diálogo con RCN Mundo Cali, Óscar Escobar fue enfático en resaltar que no existe ningún tipo de prueba que lo vincule con lo asegurado por la entidad, debido a que, según él, nunca lo hizo.

Le puede interesar: [Video] Nuevo caso de agresión contra conductor de bus del MIO en Cali

“Cuando ellos (la procuraduría) dicen en ese comunicado “presuntamente”, no tienen ninguna prueba de que yo lo haya hecho, porque sencillamente ¡Yo no lo hice! Mi comunicación en ese momento era con el coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía del Valle, pero yo en ningún momento, ni de forma escrita, ni verbal, ni por Whatsapp, ni de ninguna manera, le pedí a la Policía, ese día, que se retirara del peaje”, manifestó el mandatario.

Por su parte, el Ministerio Público resaltó que Escobar también, habría incumplido con sus deberes como primera autoridad de Palmira e incurrido en falta disciplinaria por acción, ya que sus decisiones propiciaron desórdenes públicos en el municipio, y pusieron en riesgo la seguridad ciudadana.

Frente a este tema, el alcalde aseguró que sí participo de la marcha, convocada por la comunidad, para manifestarse en contra de la violencia y precisó que, horas después, personas llegaron a quemar el peaje.

Lea además: Sindicato de educadores del Valle condenó secuestro de la esposa de un maestro

“Asistimos con mi gabinete y miles de palmiranos a la marcha, lastimosamente horas después de que terminara la marcha, personas quemaron el peaje. Hasta ahora la justicia no ha determinado quiénes son, o si estaban en la manifestación o no”, añadió.

Finalmente, el alcalde aseveró que no es la primera investigación que tiene en su contra, por lo que indicó que puede tratarse de una persecución política.

“Desde que yo le gané la alcaldía aquí al partido de la U, han tratado de sacarme de todas las formas posibles, me demandaron la elección, trataron de hacerme la revocatoria, eso es normal cuando hay grupos políticos que pierden el poder. Un año después me siento orgulloso de las actuaciones que hicimos como alcaldía porque no hubo ni un solo muerto en el marco de las manifestaciones” agregó.

Es de anotar que la Procuraduría Provincial de Cali indicó que de encontrar culpable a Óscar Escobar, de la ausencia de Policía Nacional durante la manifestación del 5 de mayo del 2021, podría ser suspendido de su cargo como Alcalde de Palmira.