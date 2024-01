Alcalde de Tuluá denuncia vínculo entre su antecesor y la banda criminal 'La Oficina'

Los hechos violentos recientes en Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, entre los que se encuentran las extorsiones, atentados terroristas y homicidios como el del concejal Eliecid Ávila, son atribuidos a la banda criminal 'La Local', la cual reconoce su autoría a través de panfletos.

Le puede interesar: Pico y placa en Cali: confirman el horario que tendrá la medida en 2024

De acuerdo al alcalde Gustavo Vélez, a través del control que ha obtenido la banda multicrimen, esta estaría recaudando entre $2.500 y $3 mil millones mensuales, a través de su accionar delincuencial, según el actual mandatario este poder de esta estructura criminal se debe a una permisividad por parte de su antecesor, el exalcalde John Jairo Gómez Aguirre.

"Durante los últimos cuatro años adquirió un poder especial a través de un silencio cómplice de la administración saliente, que le permitió tener espacios al interior de la administración y que no desarrolló actividades para perseguir a los criminales ni los actos delincuenciales que estos ejercían. Entonces hoy esa banda criminal tiene los recursos para corromper cualquier sistema, el penitenciario, político, administrativo", manifestó Vélez.

Según la denuncia del mandatario, en la alcaldía del 2020 - 2023, 'La Oficina', antiguamente conocida como 'La Inmaculada', que sería la misma organización, controlaba cuatro secretarías: la de Movilidad, Planeación, Hacienda y Comunicaciones, además de recaudar fondos por medio del microtráfico, acaparamiento de productos básicos de la canasta familiar, de contratación pública, de extorsión, negocios legales, discotecas, bares, restaurantes, empresas de ambulancias.

En una entrevista que Gustavo Vélez le dio a Voces RCN en enero del 2024, el mandatario respaldó su denuncia en que la Secretaría de Planeación Municipal, durante la época de Gómez Aguirre, no podía expedir licencias de urbanismo ni de subdivisión ni de construcción, sin embargo, lo hizo, muchas de esas licencias fueron expedidas a propiedades que ni siquiera estaban dentro de un perímetro urbano o que no estaban aptas para ser licenciadas, en hechos donde asegura, participaron actores criminales.

"La dependencia de Movilidad, en cuatro años ha habido once atentados a personas que están relacionadas con esa dependencia y de las cuales siete resultaron muertas. Hoy hay tres agentes de tránsito detenidos por homicidio y otros delitos, o hay dos detenidos y uno con circular roja de la Interpol porque está en España. Hay la posibilidad de capturar otro agente de tránsito más y la posibilidad de que continúe una investigación en la Fiscalía para tres o cuatro agentes de tránsito adicionales", afirmó el Alcalde de Tuluá.

Respecto a la Secretaría de Hacienda, el mandatario dijo que desde la dependencia salían los datos para poder extorsionar a los contratistas, para que ellos (los criminales) tuvieran información de primera mano y los llamaran para cobrar las extorsiones sobre las bases de los pagos que les hacían.

"A mí personalmente me localizaron en mayo a través de una tercera persona y me enviaron unos mensajes diciéndome que si yo quería ser candidato y Alcalde de Tuluá tenía que comprometerme a entregarle la Secretaría de Movilidad y a permitir que extorsionaran a los contratistas, a garantizar que tuvieran contratación estatal porque ellos no podían pedir menos de lo que ellos ya tenían y me lo dijeron de esa manera", dijo Vélez.

Ante las denuncias, Juan Carlos Iragorri en Voces RCN le preguntó al mandatario si tenía evidencia sobre las denuncias que estaba haciendo contra su antecesor y si estaba consciente de que lo podría denunciar por injuria y calumnia.

"Es que no se necesitan pruebas, sino simplemente ver lo que ha pasado en la ciudad, lo que comentaba la gente, lo que ha sucedido. Es que ya hay investigaciones de la Fiscalía, ya viene adelantando y nosotros estamos esperando resultados de la Fiscalía, en donde se evidencia la participación de personas de la administración municipal, del anterior Alcalde, de funcionarios, relacionados directamente con esta banda delincuencial. Este es un tema que está en poder de la Fiscalía, que tiene pruebas, tiene conocimiento e información de todo esto que viene sucediendo", puntualizó el alcalde Gustavo Vélez.

Le puede interesar: Investigan hallazgo de dos cuerpos en zona rural de Buenaventura (Valle)

RCN Radio trató de localizar al exalcalde de Tuluá John Jairo Gómez Aguirre a través de chat y llamada pero no respondió. Sin embargo, este medio está atento a la respuesta del exmandatario frente a estas denuncias en su contra.