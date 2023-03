Alcaldesa de Tumaco hace angustioso llamado a Petro por situación de orden público

María Emilsen Angulo, alcaldesa de Tumaco (Nariño), aseguró que el Gobierno la dejó sola y que no le ha respondido las cartas que ha enviado para informar sobre la grave situación humanitaria y de violencia que se vive en el puerto.

Precisó que esta situación ha dejado miles de desplazados, el asesinato de líderes sociales, víctimas de minas antipersonal y el aumento de la presencia de las disidencias de las Farc, que se disputan el poder y el territorio.

En diálogo con RCN Radio, la funcionaria dijo que la situación es muy compleja por la llegada de muchos grupos armados que han dejado a las comunidades rurales indígenas y afro en medio del conflicto.

“Esto hace que se generen de manera permanente desplazamientos. Tenemos 4.582 desplazados desde el segundo semestre del año anterior hasta la fecha, han muerto líderes sociales. Anoche me mataron a la presidenta de la Junta de Acción Comunal de una vereda de Tumaco a 20 kilómetros, la señora Mariela Marínez era una señora de 69 años de edad que lo único que ha hecho es servirle a este territorio y que además era la promotora de salud,” señaló.

La alcaldesa indicó que ha enviado innumerables oficios al Gobierno y que aún no ha obtenido respuesta. “Nos dijeron que los PMU (Puestos de Mando Unificado) liderados por el Ministerio del interior eran la solución para cuidar la vida de líderes comunitarios, pero lamentablemente le pusimos todo el esfuerzo con las Naciones Unidas (ONU) y el MAP de la OEA, pero el Ministerio del interior finalmente nos dejó botados, porque ni siquiera asistía a las secciones del PMU".

La alcaldesa María Emilsen Angulo afirmó que "las disidencias de las FARC son los que hoy están generando todo el caos, el desplazamiento y las mina antipersonal. Tengo 23 accidentados y alrededor de cinco muertos desde mediados del año pasado... me parece que de verdad esto está tocando fondo, pero lo más triste es que no conozco cuál es el planteamiento del Gobierno para la situación de este territorio”.

De otro lado, la alcaldesa de Tumaco (Nariño) advirtió que la disminución del precio en la compra de hoja de coca, también agrava la situación de las comunidades.

“Miramos mucho sembrío cuando vamos a la zona rural a entregar obras y los campesinos no han podido hacer las cosechas porque parece que hay una sobre oferta y poca demanda a nivel internacional... obviamente eso ha hecho que sea mucho más pequeño el margen de negociación, seguramente eso agrava esta situación que estamos viviendo”, añadió.

“Yo quisiera ver al Presidente de la República con su ministro de Defensa y el ministro del Interior, diciéndonos cuál es la ruta. Que nos digan cuál es la forma para hacer frente a la situación de conflicto”, recalcó.

La funcionaria concluyó que “este es el llamado respetuoso, pero vehemente, porque a quien finalmente le toca enfrentar sola o casi sola esta situación de orden público es a la alcaldesa y es un tema que desborda mis capacidades financieras".

Dijo que "de verdad que es una situación que se me vuelve insostenible. Espero que el Gobierno me acompañe, porque no sabemos hasta cuándo y cuál es la ruta y cómo vamos a abordar esto de manera estructural".