La plataforma de contenidos Netflix fue notificada de una sanción, por parte de la Alcaldía de Cali, por instalar unos pendones de publicidad de algunas series, en un edificio del barrio de Santa Mónica, los cuales exceden las medidas dispuestas para el formato y también porque el predio no cuenta con los permisos para la instalación de estos avisos.

El director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Roy Alejandro Barreras, aseguró que la publicidad exterior visual en Cali está congelada desde el año 2017, por lo cual no está permitido poner nuevas vallas.

“Las normas son para cumplirlas y vamos a sancionar desde el que pide perdón a Caro en un pendón, hasta Netflix con sus mega vallas sin permisos”, aseguró el funcionario.

La multa podría ascender hasta 40 salarios mínimos y se interpondrán a la empresa dueña de la valla, el propietario del edificio y a Netflix.

El director de Planeación Municipal manifestó que están buscando a la persona que instaló en varios puentes, las pancartas con mensajes de perdón y que van dirigidos a una mujer llamada ‘Caro’.

“Lo que hemos dicho es que no se puede poner pasacalles en los puentes de la ciudad, porque la publicidad exterior visual está regulada y existen canales adecuados en los cuales podría dejar el mensaje. La sanción va desde 1.5 hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad del hecho. Así que, de esta manera, le sugerimos al muchacho que no insista porque al parecer no lo van a perdonar”, agregó.

Los mensajes de los avisos son de despecho y desamor: “Caro, me duele perderte, no aguanto tanto tormento” y “Caro, mi alma a gritos pide tu perdón, me duele perderte”.