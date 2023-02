Alemana Rebecca Sprösser que fue expulsada del país por apoyar 'primera línea' regresó a Cali

Rebecca Linda Marlene Sprösser, la ciudadana alemana activista del paro nacional y que se identificaba como de la 'Primera Línea', regresó a Cali.

La extranjera fue expulsada de Colombia en el 2021 por haber vencido su permiso de estadía y por estar adelantando actividades que no tenían relación con su estatus de turista, según dijo Migración Colombia.

En la ciudad, Rebecca fue reconocida en un acto público en honor a los periodistas del departamento, por parte de la Alcaldía de Cali y la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca.

“Para mí es un gusto poder regresar a esta ciudad tan hermosa; ya me encontré a mucha gente increíble, estoy muy agradecida y en este día estamos acá para valorar, honrar y conmemorar la lucha de cada periodista; así que para mí es un honor”, señaló Sprösser.

El homenaje causó polémica porque la alemana fue reconocida como periodista, cuando muchas personas consideraban que su labor era más activismo hacia la denominada 'Primera Línea', inclusive criticaron que muchos de los periodistas regionales no fueron invitados.

La extranjera habló de la ‘paz total’, dijo que se sentía colombiana, que hay que acabar el odio en el país y que está abierta al diálogo con los actores que considera la atropellaron como la Policía.

"Recién llegué, todavía toca esconderme mucho, de hecho, ya me están mirando, yo necesito irme, pero estoy tan feliz por estar acá, estoy muy agradecida, para mí simplemente es un honor, todavía no tengo ni palabras para expresar mi felicidad porque recién salí al público, en los últimos días me quedé escondida pero cuando me vino este evento y aunque me dijeron que era peligroso, yo tuve que venir a abrazar a la gente", dijo Rebecca.