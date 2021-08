Alerta ante aumento de lluvias en el Valle del Cauca

Las autoridades departamentales han hecho un llamado a los vallecaucanos para que implementen medidas de precaución y autocuidado ante la llegada de la segunda temporada de lluvias del año que ha dejado algunas afectaciones.

Según el Ideam, hay una probabilidad de más del 60% de que en septiembre se presente el fenómeno de la 'Niña', lo que implica lluvias de mayor intensidad de las que se vienen presentando habitualmente en el Valle del Cauca.

Ante esta situación, Jesús Antonio Copete, secretario de Gestión del Riesgo y Desastres departamental, extendió la solicitud a los alcaldes de los diferentes municipios, para que pese a las afectaciones que se han presentado por inundaciones en varias localidades, se tomen medidas preventivas más robustas que permitan evitar emergencias más graves una vez llegue el fenómeno.

“Hay una probabilidad del 69% de que en septiembre y hasta mediados de diciembre se presente el fenómeno de la 'Niña', lo que implica lluvias hasta con un 40% más de la fuerza con la que vienen habitualmente. Instó a los alcaldes, consejos de gestión del riesgo y organismos de socorro para que promuevan las acciones preventivas con la comunidad”, indicó el funcionario.

Entre las recomendaciones a tener en cuenta está la limpieza de los techos y canales, no arrojar basura en los canales de agua lluvia ni en los sumideros. “Aquellas personas que se encuentren en la calle o en un espacio público cuando hay tempestad, por favor, no recurrir a escamparse bajo los árboles o dentro de estructuras metálicas altas ya que pueden ser alcanzados por rayos. Recomendamos no hacer ningún deporte en esos momentos porque es muy peligroso”, indicó el funcionario, quien insistió además en que es necesario evitar actividades en los ríos y sus entornos”.

Los municipios del Valle del Cauca que ya han reportado inundaciones por colapsos de alcantarillado dado que no tienen la capacidad para soportar gran cantidad de agua, han sido Caicedonia, donde se registraron ocho viviendas inundadas por dicho problema, mientras que en el municipio de Sevilla, se reportó que, luego de un fuerte aguacero, en la vereda Manzanillo, una casa terminó afectada por pérdida de la cubierta.

Los sistemas de alertas tempranas y monitoreo se mantienen activos para la región y hasta el momento no se han presentado emergencias que afecten la movilidad o personas fallecidas.