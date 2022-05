Alerta por amenazas de muerte a líderes estudiantiles de Universidad del Valle

Un líder estudiantil y defensor de Derechos Humanos de la Universidad del Valle ha denunciado amenazas de muerte.

Se trata de Newball Segura, quien señaló que las intimidaciones fueron dos amenazas que le llegaron por medio de mensajes de texto, en las que lo acusan de estar relacionado con ciertos partidos políticos, por lo que, en las misivas, les indican que deben abandonar la universidad o de lo contrario serán asesinados.

“Me decían que ya me habían advertido que no me metiera en cosas. Además de eso, me decían que ojalá no fuera a ir a hablar con otras personas de esto. Yo inmediatamente hice públicas las denuncias", expresó el líder estudiantil.

Le puede interesar: Renunció secretario de Seguridad de Cali

Por su parte, Édgar Varela, rector de la Universidad del Valle, rechazó la situación y señaló que ya son seis los estudiantes univallunos que están siendo víctimas de amenazas.

La preocupación aumenta, ya que en el último mes han sido asesinados dos líderes de la universidad, uno en hechos confusos en el barrio Alfonso López oriente de Cali y el otro en medio de un atentado sicarial en el sur de la ciudad.

“Las amenazas las han estado recibiendo grupos de estudiantes, la mayoría activistas de Derechos Humanos, desde el pasado 16 de mayo. Los remitentes son anónimos y utilizan un leguaje soez cargado de insultos”, expresó el directivo.

Lea también: Lluvias se van a prolongar durante el segundo semestre del año: Ideam

Algunos de los mensajes dicen: "Te advertimos a todo tu combo de fachos y vendidos que los vamos a picar y a exterminar junto con vos. Tenes que irte o te vamos a matar, perra asquerosa, h*¡#$#, ya sabes, te vas o te picamos".

Con las denuncias en poder de las autoridades competentes, ya se adelantarán las investigaciones del caso.