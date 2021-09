Arrepentido, así está el agente de tránsito que peleó por no portar su tapabocas

Óscar Díaz, el agente de tránsito que protagonizó una discusión con dos mujeres que le pidieron que se pusiera el tapabocas en medio de un procedimiento, a través de un video ofreció disculpas a todas las mujeres, por su actuación

El funcionario, identificado con la placa número 501, aseguró que la mujer que grabó solo mostró lo que le convenía, porque ella "se movilizaba en un vehículo con un abogado con poder político y que además circulaba con documentos vencidos".

Le puede interesar: Dos aparatosos accidentes de tránsito dejaron 24 lesionados en Cali

“Ofrezco disculpas a todas las mujeres en general, lo que pasó ese día es que el conductor quien se presentó como abogado del Senado y aseguró que la revisión no estaba vencida, luego esta persona se disculpó y me dio su número”, señaló Díaz.

En la grabación el agente aseguró que no portaba el tapabocas porque le produce alergia y que solo lo usa cuando está en un procedimiento.

“Ella me persiguió con el celular y decía que tenía poder político, me ofendió diciendo que era un asalariado”, aseguró Óscar Díaz.

Cabe mencionar que la semana pasada se hizo viral un video en el cual se observa al agente de tránsito rehusándose a utilizar el tapabocas. En las imágenes, se ve al funcionario cuando dice: "¿usted quién es para decirme que me lo ponga? Tampoco me voy a vacunar, no creo en eso”.

Lea también: En Cali sólo están aplicando segundas dosis de vacuna anticovid

Por esta situación, desde la Secretaría de Movilidad de Cali también se ofrecieron disculpas a las mujeres afectadas y se informó que el uniformado podría tener una sanción por su mal comportamiento.

“Iniciaremos las investigaciones pertinentes y dado el caso, procederemos con una sanción ejemplar ante este mal comportamiento porque somos más los que trabajamos para que Cali sea ejemplo de civismo”, dijo Edwin Candelo, subsecretario de Movilidad.