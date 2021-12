Artista de reggaetón Rauw Alejandro no estará en la Feria de Cali por covid-19

A través de un vídeo el cantante de reggaetón puertoriqueño Rauw Alejandro, anunció que no podrá estar en la Feria de Cali para su presentación en la noche de este 29 de diciembre en el concierto de música urbana Cali Vive Reggaetón, donde él sería el artista principal.

De acuerdo a lo que expresó, tras realizarse las pruebas de covid que les exigían para poder ingresar a Colombia, varios de los miembros de su equipo de trabajo resultaron positivos con este virus, por lo que tuvo que ser cancelada su presentación.

“Un saludo a todos mis fans, no podemos estar en el festival por razones que no están en nuestro control, un brote de covid en mi equipo de trabajo y yo sin mi equipo no puedo dar el show que ustedes se merecen”, expresa el artista en el video que fue presentado por se manager en Colombia, David.

De igual manera señaló que pese a que en este concierto no estará, su presentación en Cali se corrió de fecha para el 25 de febrero de 2022.

El artista termina el comunicado diciendo que aunque él salió negativo, se encuentra haciendo cuarentena y envió un mensaje a las personas para que se cuiden y no bajen la guardia con los protocolos de bioseguridad, ya que según él en Puerto Rico, los casos de covid también se volvieron a aumentar e incluso las autoridades ya volverían a decretar medidas de toques de queda y clases virtuales.

Para este concierto los organizadores en un comunicado y después de esta baja, han confirmado que el evento sigue firme y se realizará en el Diamante de Béisbol, en el sur de Cali.

Se contará con la presentación de otros puertorriqueños como De la Ghetto y Alexis y Fido, además de la participación de los artistas paisas Rayan Castro, Feid, como también Manuel Turizo, entre otros.

Cabe recordar que además de Rauw Alejandro, otros artistas que cancelaron sus presentaciones en la Feria de Cali, fueron el Gran Combo de Puerto Rico, Rey Ruiz, además de Fruko y sus Tesos.