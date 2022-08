Arzobispo de Cali, dispuesto a apoyar diálogo con ELN

En el marco de la primera Cumbre de Mandatarios del Pacífico, que se lleva a cabo en Cali, donde se debaten varios temas de interés para la región, el monseñor Darío de Jesús Monsalve, Arzobispo de la ciudad, anunció que como iglesia continuará apoyando los diálogos de paz con el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro.

En diálogo con RCN Mundo, el prelado aseguró que trabajó como facilitador en el proceso de paz que se llevó a cabo en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y, que ha colaborado en la exploración con los diálogos que se han realizado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), coadyuvando, sobre todo, en la parte humanitaria.

“He trabajado como iglesia, como un facilitador en la exploración que se hizo con el ELN, en los diálogos en Quito (Perú), La Habana (Cuba) y Caracas (Venezuela), he conversado y he ayudado con la parte humanitaria en la implementación del acuerdo de La Habana; también con el general (r) Naranjo y otras personas hemos trabajado en la búsqueda del acogimiento a la justicia y del sometimiento como lo diferencian hoy”, resaltó Monseñor.

De igual manera, el Arzobispo fue enfático en resaltar que desea seguir apoyando el diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN, aunque de una manera diferente, no proselitista.

“Nosotros queremos seguir ayudando, como iglesia, en todos estos procesos y seguir aportando de una manera abierta, no proselitista, creo que la dinámica tiene que ser de abajo hacia arriba y debe ser de una paz popular, social”, agregó.

Finalmente, Monseñor aseveró que para lograr una paz duradera, es necesario buscar transformaciones relevantes, debido a que según él, se deben buscar una paz integral y no solo un cese al conflicto armado.

“El diálogo social y una paz integral, son factores fundamentales, es decir, que no se quede solo en lograr un cese del conflicto armado, sino, que busque las transformaciones necesarias y, sobre todo, la respuesta a esas necesidades, sine qua non (obligatorias), sin las cuales no hay paz”, precisó.