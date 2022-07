Asciende a 54 la cifra de fallecidos por tragedia en cárcel de Tuluá

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, dio a conocer el deceso de otro recluso que se encontraba en condición crítica en la clínica Nuestra Señora de Los Remedios de Cali.

La víctima fue identificada como Jorge Andrés Rojas Corredor de 38 años de edad, quien presentaba quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo y se encontraba intubado.

“En la madrugada de este lunes festivo, fallece un tercer recluso de la cárcel de Tuluá que estaba internado en Cali ascendiendo a 54 las víctimas que dejó el incendio en este plantel”, señaló la funcionaria.

Le puede interesar: Asciende a 53 el número de muertos por incendio en cárcel de Tuluá

En declaraciones dadas por la esposa del fallecido a RCN Mundo, Jorge Andrés oriundo de Villavicencio y quien luchó durante una semana por su vida, se encontraba hace mes y medio en la cárcel de Tuluá y en su momento la familia no tenía información alguna, por parte de las autoridades o por parte de la clínica sobre el estado de salud y en que condición se encontraba, pero que finalmente si le suministraron.

Su esposa quien prefirió omitir su nombre, también narró a los micrófonos de RCN Radio lo último que le contó su pareja antes de que ocurrieran los hechos.

“Desde el momento en que el entró al patio 8, él me dijo que ahí había muchos problemas. Antes de que sucediera todo esto, a las 9 de la noche el me llamó, me dijo que el ambiente estaba muy tenso, que había muchos puñaleados, que él no sabía cómo ahí entraban tanta droga porque la mayoría de ellos mantenían drogados”.

Por otra parte, la secretaria de Salud del Valle, entregó un balance general de la condición de la salud de las 27 personas recibidas que han sido recibidas en hospitales con diferentes lesiones, indicando que cuatro ya han sido dados de alta y diez siguen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado crítico.

“Cuatro de los reclusos están en la unidad de quemados y seis en hospitalización, evolucionando satisfactoriamente”, agregó Lesmes.

Recordemos que el pasado viernes 1 de julio, se dio a conocer la muerte de otro recluso que también estaba recluido en la Clínica de Los Remedios, además se estableció que otra de las víctimas perteneció a la denominada Primera Línea durante el Paro Nacional.

Lea también: Autoridades incautan más de dos toneladas de marihuana en Valle del Cauca

Desde medicina legal señalan que hay algunas complicaciones en la ubicación de varias familias de los privados de la libertad que han fallecido, por lo que seguirán en la búsqueda de ellas para no sepultarlos en fosas comunes.