Asesinan a una líder social en el municipio de Morales, Cauca

Yeisi Campo, una líder comunal del Consejo Comunitario de La Fortaleza ubicado en el municipio de Morales en el departamento del Cauca, fue encontrada sin vida, luego de estar desaparecida desde el inicio de esta semana.

La mujer de 37 años de edad, se había destacado por liderar varios procesos en el distrito ocho de su comunidad, también acompañó varios procesos políticos.

El lunes, la mujer salió de su casa y posteriormente los familiares y amigos perdieron contacto con ella. Los pobladores del Consejo Comunitario fueron los que encontraron el cuerpo sin vida de la líder y con impactos de arma de fuego en el sector cercano al 'Crucero', de la vereda Altamira, en zona rural del municipio.

Víctor Sabogal alcalde de Morales, manifestó que se encontraba en la ciudad de Popayán, cuando fue informado de la noticia.

“Sabemos que fue en la cordillera donde apareció el cuerpo de la líder, fue asesinada. Desde la inspección de policía se acompañó el procedimiento del levantamiento del cadáver. Cuando llegué al casco urbano se confirmó la información del homicidio”, detalló el alcalde en dialogo con RCN Radio.

El mandatario también dijo que la líder lo había acompañado en el proceso político que lo llevo a ocupar la alcaldía del municipio.

"No conocemos las causas vamos a investigar esta situación que nos tiene muy adoloridos. En diálogo con personas cercanas me dijeron que había estado por fuera de la casa y que no se había reportado. Es un hecho muy lamentable, una noticia que nos enluta”, puntualizó el alcalde.

La líder comunal vivía en el Consejo Comunitario de la Fortaleza, donde es casi imposible la comunicación vía celular por deficiencias en la señal, debido a la topografía del lugar.