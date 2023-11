Atado de manos y pies, así fue hallado actor de 'Lavaperros' en Tuluá

Aterrados se encuentran los habitantes del barrio La Playita del municipio de Tuluá (Valle), tras hallar el cuerpo de un hombre de 23 años de edad, atado de manos y pies, en el interior de una vivienda.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la víctima fue identificada como Kevin Andrés Muñoz Tovar, un joven oriundo del municipio vallecaucano de Sevilla y reconocido artísticamente por su participación en la película 'Lavaperros', rodada en el municipio de Tuluá y dirigida por el caleño Carlos Moreno.

Le puede interesar: Advierten contaminación por mercurio y plomo en el río Cali

Hasta el momento, las autoridades de esta zona del departamento del Valle del Cauca no han dado detalles sobre el macabro hallazgo; sin embargo, de manera extraoficial se conoció que el cuerpo, al parecer, presentaba varias hedidas con arma blanca.

A través de redes sociales, varias personas han elevado su voz de rechazo sobre este hecho, incluso, en uno de los mensajes se evidencia cómo Kevin tenía como meta continuar el camino artístico: era actor y cantante.

"No sabes el dolor que estoy sintiendo, como me decías: "usted es mi hermano y en las malas y buenas". Dijimos que algún día íbamos a llenar un estadio, que ambos íbamos a ser grandes; en cada momento me repetías que era la persona más leal que tenías y que sin importar dónde estuviéramos, íbamos a estar firme. Jamás pensé en despedirte porque te amo y siempre te amaré", es el mensaje de Alexis Tovar.

Le puede interesar: Trabajadores de Sintraemcali impidieron entrada de comisión de empalme

Cabe resaltar que, en lo que va corrido del año, 109 personas han sido asesinadas en el municipio de Tuluá, diez de ellas se han registrado durante en el mes de noviembre, cifras que prenden las alarmas de las autoridades.