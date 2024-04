Ataque contra subestación de Policía en Jamundí, Valle del Cauca

La Policía y el Ejército confirmaron un ataque contra la subestación de Policía en Robles, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

Los responsables serían las disidencias de las Farc, quienes habrían lanzado una granada en contra de la institución. En estos momentos, el corregimiento se encuentra sin energía, las autoridades investigan.

"Hasta el momento no se ha presentado nada grave, gracias a Dios. No hay nada grave, solo hostigamiento, pero bueno, gracias a Dios, no pasó nada hasta el momento. Escuchamos una descarga como un rayo, ¿no? Y luego las ráfagas de disparo. Eso pues duró un promedio como 20 minutos. Y bueno, porque ya estaba aclarando, ya habían pasado las cinco de la mañana. Y en ese momento, gracias a Dios, no hay nada que lamentar", manifestó Eliér Viáfara, comandante de los Bomberos en Robles, quien vive a 35 metros de la Subestación de Policía.

Por su ubicación en zona rural de Jamundí, en donde hay presencia del frente 'Jaime Martínez' del Estado Mayor Central de las disidencias de alias 'Iván Mordisco', la subestación de la Policía en Robles ha sido objeto de atentados, como el sucedido en junio del 2022 que generó afectaciones en ventanas y vidrios, pero no tuvo afectación a policías, ni a población civil, solo a una perrita identificada con el nombre de Bambi.

Según el comandante de los Bomberos de Robles, los hostigamientos con ráfagas de fusil venían de la parte alta del corregimiento, un sitio conocido como la Loma de la Cruz.

El Ejército hace presencia en el sitio y aún no ha retornado la energía en el corregimiento.