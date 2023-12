"Atendí más de 700 bloqueos en mi gestión": secretario de Gobierno de Buenaventura

El secretario de Gobierno de Buenaventura, Arlingtong Agudelo, entregó el balance de su gestión ejecutada durante 16 meses y precisó que durante la Administración actual se atendieron 733 bloqueos de la comunidad en el distrito portuario.

El funcionario manifestó que las vías de hecho, realizadas por la comunidad, dificultan el trabajo productivo y administrativo.

"En 16 meses en mi desempeño como secretario de Gobierno, atendimos los últimos acontecimientos y me tocó asistir e intervenir en 733 actividades de bloqueo, protestas, paro y orden público, esa es una cifra que me va a quedar grabada en mi cabeza porque no me dio mucho tiempo de saber lo que era ser secretario de Gobierno desde la parte administrativa", dijo Agudelo.

Le puede interesar: "Cumpliré cabalmente lo que ordene la JEP": Gobernadora del Valle tras orden de arresto

El líder de la cartera de Gobierno de Buenaventura manifestó que dicha situación es un "desgaste sobre todo para el sector productivo" y que espera que su sucesor pueda trabajar con la misionalidad de la cartera y no con las vías de hecho de la comunidad.

Por último, el secretario le pidió a la comunidad que antes de tomarse las vías de hecho, inicien los recursos del diálogo.

"Espero que a mi sucesor o sucesora no le toque vivir esa experiencia que ya vamos entendiendo que las vías de hecho deben ser la última opción, después de agotar hasta 70 veces la necesidad del diálogo", concluyó el funcionario.

Lea además: Ofrecen recompensa por homicidio de un intendente en Florida, Valle del Cauca

Cabe recordar que los bloqueos han afectado el sector económico, turístico y alimenticio de Buenaventura, situación que se agudizó con las extorsiones de bandas criminales a comerciantes y varios hechos delictivos, como el robo de alimento de los camiones encargados de entregar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), a las instituciones educativas de esta zona del Pacífico colombiano.