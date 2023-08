Aterradora historia: Niña fue secuestrada por un vecino de su mismo edificio por un mes

Desde el pasado 26 junio, la familia de una menor de 13 años vivió un martirio por la desaparición de la niña, a la que habían visto por última vez en su barrio: Los Alcázares, conjunto residencial al nororiente de Cali, cerca del Paso del Comercio.

Sus familiares, que se encargaron de hacer la respectiva denuncia, aseguraban que la menor vestía camiseta blanca, pantalón de sudadera azul y un morral rosado en la noche del lunes 26 de junio.

Aunque algunos vecinos aseguraban que la habían visto, no habían dado con el paradero de la niña, sin embargo, todo apuntaba a que la menor había sido secuestrada por un hombre que residía en el mismo conjunto.



"La niña tiene 13 años, salió de su casa en el barrio Los Alcázares de Cali, el día lunes 26 de junio, en la noche y desde ese momento no sabemos nada de ella, han habido llamadas de personas que han creído verla o a una parecida, pero no hemos tenido éxito", señalaban en los constantes anuncios que realizaban por redes sociales.

No obstante, en horas de la mañana del 3 de agosto, la menor fue rescatada en medio de un operativo a cargo del Gaula del Ejército.

La pequeña, según información de las autoridades, permaneció secuestrada por más de un mes en el quinto piso de su mismo edificio -ella vive en el primer piso- por un hombre.

Al parecer, se dio con el paradero de la menor gracias al llamado de la comunidad, que aseguraron que desde hace varias semanas escuchaban ruidos extraños en ese apartamento.

“Desagraciado, maldito”, le gritaban al hombre luego de la captura y el rescate de la niña.

Frente a esto, el Ejército indicó que se está legalizando la captura ante la Fiscalía General de la Nación.