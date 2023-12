"Atraparon a ese animal, que le caiga todo el peso de la Ley": padre de menor descuartizada en Cali

"No saben el peso que me quitaron de encima, de corazón es un alivio. Esto no me va a devolver a mi hija, pero es algo que anhelábamos de corazón", comentó Genaro González, padre de la menor.

Agregó que "yo tenía fe en Dios y en la inteligencia policial, nunca dude de ella. Me siento feliz, aunque vengo de dejar a mi hija en un sepulcro, pero ella también está contenta allá arriba porque atraparon a ese asesino, a ese animal".