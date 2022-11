Aumento de matrículas se debe fundamentalmente a la inflación: rector de la U. Javeriana en Cali

El padre Gómez indicó que luego de las protestas de los estudiantes en Cali y Bogotá, el consejo directivo escuchó la voz de los estudiantes y determinó un paquete de ayudas para que los estudiantes puedan pagar.

“Quienes quieran pueden pagar en diciembre el 85 % y en marzo el 15 %, para dar una espera a las familias y sobre todo, porque muchos dijeron que tenían la expectativa de pago de la matrícula como lo venían haciendo”, dijo.

Recalcó que también se habilitó un fondo de ayuda para las familias que están en momentos difíciles en materia económica.

“Sabemos que hay muchos estudiantes y familias que pasan por dificultades muy graves, hay algunas familias que por la pandemia, el estallido social y la inflación, han sido golpeadas muy fuerte y entonces se creó el Fondo Javeriano solidario que operó durante la pandemia en la universidad y ahora se volvió reactivar para darle ayuda a estos estudiantes”, explicó.

El rector manifestó que el aumento del valor de las matrículas es en todas las facultades de forma general.

“Existe en la universidad un valor diferenciado en las carreras, teniendo en cuenta que las más altas son Medicina, le siguen ingenierías, Negocios internacionales y después vienen otras de tipo social, pero las más baratas son Enfermería, en el caso de la Javeriana”, sostuvo.

Señaló que el semestre de Medicina en la Universidad Javeriana tiene un valor de 20 millones de pesos, mientras que las carreras más económicas son Filosofía y Enfermería.

“En Cali, el diálogo ha sido una de las características fundamentales en la universidad. Yo mismo me he sentado con algunos de los muchachos que redactaron una carta y me la entregaron de forma oficial, por lo que es muy importante en una comunidad educativa que el diálogo sea la manera, el proceso y el escenario, con el que las diferencias puedan ser solucionadas”, puntualizó.