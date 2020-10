Autoridades en Cali no descartan confinamiento ante aumento de casos COVID-19

Ante el incremento de casos por COVID-19 en Cali las autoridades no descartan volver a implementar medidas restrictivas en la ciudad.

El ‘pico y cédula’, el toque de queda y el confinamiento obligatorio podrían regresar de seguir aumentando los casos de COVID-19 en la capital del Valle.

El anuncio fue hecho por el secretario de paz y convivencia ciudadana, Danis Rentería mientras les hizo un llamado a los comerciantes para que sean estrictos con los protocolos de bioseguridad, debido a que, desde la reapertura de los sectores económicos, es que muchas personas han bajado la guardia en la prevención de la transmisión.

“Uno pensaría en un aumento de casos, lo que no se esperaba era la indisciplina social, donde las personas se olvidaran o no quisieran ponerse el tapabocas, no consideraran asumir todas las medidas de bioprotección, máxime si se está fuera de casa o asistiendo a sitios de alto flujo de personas, aspectos que podrían llevar a un aumento inusitado de la enfermedad”, afirmó Miyerlandi Torres, secretaria de salud de Cali.

La funcionaria que sostuvo una reunión virtual con el viceministro de Salud revisó con preocupación la mortalidad en la capital del Valle por coronavirus, asegurando que los más de 10 decesos diarios no han disminuido en la proporción esperada.

Desde esta semana se iniciaron los operativos de las autoridades para verificar el cumplimiento de las medidas de sanidad en las empresas de forma sorpresiva, las que las incumplan serán sancionadas.

Desde el Concejo de Cali se hizo un llamado al Ministerio de Salud y a las EPS en el país, para que no retrasen la toma de muestras PCR y sean exigentes en la entrega de los resultados, porque se están llegando tarde a los pacientes sospechosos, convirtiéndolos en vectores de contagio para sus grupos familiares y entornos.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, Cali registró el 30 de septiembre 425 casos nuevos para un acumulado total de 47.433.