Autoridades en Cali registran aglomeración de deportistas en los parques

Las autoridades de Cali aumentaron los operativos de control en los parques y lugares más frecuentados por los deportistas para que se cumplan con las normas de bioseguridad y evitar contagios del Covid-19.

En los parques se están registrando aglomeraciones de personas que realizan actividades físicas al aire libre y han denunciado que no portan el tapabocas y no respetan el distanciamiento social.

Las intervenciones se han realizado en 0nce parques de Cali y en la salida al municipio de Jamundí y a los corregimientos de La Buitrera y Pance.

“Los ciudadanos no están utilizando los medios de bioseguridad y están generando un riesgo; vamos a tener 15 días fundamentales para desacelerar el contagio del coronavirus. Con los operativos hemos logrado reducir la cantidad de aglomeraciones y llevar el mensaje de la importancia de tener una separación entre personas”, agregó Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad.

Hasta el momento no se tiene previsto cerrar los parques más frecuentados por los caleños en la practica de deportes, “los espacios públicos se puedan usar de manera tranquila y con el respeto ”, agregó el funcionario.

Entre tanto, en el Cerro de las Tres Cruces que es visitado por miles de deportistas, se han observado a personas sin el tapabocas y además no cumplen con los horarios estipulados para las actividades físicas que son los siguientes: de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., sábados, domingos y festivos de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.

En la capital vallecaucana es obligatorio la expedición del pasaporte Sanitario del Deporte, como requisito para la actividad física al aire libre.