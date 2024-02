Las clases presenciales en la Universidad Tecnológica del Chocó se encuentran suspendidas, ante el bloqueo de la entrada del claustro educativo por parte de tres sindicatos, que denunciaron malos manejos administrativos.

Ante la paralización de las actividades académicas, se llevaron a cabo sanciones de cinco días de prisión y una multa equivalente a cinco salarios mínimos, a sindicalistas.

Cabe recordar, que según las denuncias de algunos docentes y organizaciones Sindicales ASPU, de la Universidad Tecnológica del Chocó, se realizó una asamblea permanente desde el asado 5 de diciembre ante presuntas irregularidades al interior de la Institución, lo que paralizó las clases de los más de 14.000 estudiantes.

Justamente, el profesor Luis Celino Martínez Bejarano, aseguró que “la universidad anteriormente tenía un nivel académico aceptable, los profesionales egresados eran muy buscados, en los últimos cinco años el nivel académico se bajó, es así, como en las universidades públicas, nosotros estamos ocupando el último y penúltimo lugar en la clasificación, y esto se debe a las malas condiciones. Son los estudiantes más pobres de Colombia, que están perjudicados”.

Al respecto, el rector de la institución, David Emilio Mosquera Valencia, aseguró que se han abierto varios programas de pregrado y posgrado y se ha cumplido con el 80 % de los compromisos.

"Desde mi llegada hasta la fecha, hemos creado 12 programas de pregrado y alrededor de 6 programas de posgrado, incluyendo un doctorado", aseguró Mosquera.

También indicó que, al inicio de su gestión, el índice de cobertura de educación superior en el Departamento del Chocó se situaba en un 24%. Hoy este índice ha aumentado significativamente al 34%. De igual manera, sostuvo que en 2018, la UTCH contaba con aproximadamente 9,873 estudiantes, pero con la ampliación de la cobertura a las subregiones del Departamento a través de los Centros de Desarrollo Subregional -CDS-, la institución ahora alberga a 14,714 estudiantes, según el registro del segundo semestre de 2023.

En el ámbito de la investigación, la universidad se destaca con 33 grupos de investigación reconocidos y calificados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como el privilegio de contar con el único Centro de Investigación de energías renovables en el país.

Mosquera también resaltó los logros en los compromisos con los sindicatos, señalando que se han encaminado incentivos, como la formación de profesores con becas establecidas en acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales.

Por otra parte, aseguró que, en conjunto con la Gobernación del Chocó y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la Universidad se creó el primer laboratorio de Biología Molecular del Chocó, y próximamente se inaugurará un laboratorio de análisis de datos e Inteligencia Artificial, competencias cruciales para la era digital actual.

“Por acuerdo colectivo con los sindicatos, no hay una sola universidad del país que vincule por 364 días a sus vocacionales, garantizándoles todas sus prestaciones sociales como si fueran profesores de planta; esto no lo tiene ninguna otra universidad en el país. También ofrecemos becas a los estudiantes con mejores promedios por corte cuando se gradúan, prestamos auxilio de salud a los profesores y administrativos para que puedan salir recibir atención en salud en hospitales de tercer nivel que no tenemos en nuestro departamento”, expresó el rector.

Por último, Mosquera enfatizó en la necesidad de un compromiso conjunto de estudiantes, docentes y administrativos para transformar la situación actual de la Universidad Tecnológica del Chocó. Este compromiso, según Mosquera, no solo recae en la figura del rector, sino en toda la comunidad académica, incluyendo docentes, estudiantes y sus familias.