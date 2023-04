Bloquean la vía al mar del Valle del Cauca, sentido Buga - Buenaventura

Más de seis horas lleva el bloqueo a la altura de Loboguerrero en la carretera Buga – Buenaventura, vía al mar del Valle del Cauca.

Le puede interesar: Capturados siete policías que pertenecerían a una banda delincuencial en Cali

Son más de 20 habitantes de la zona que instalaron una carpa, con sillas y pancartas para pedir por el servicio de energía en el sector El Matadero, la construcción del puente Vientalamina, agua potable y otras peticiones, que según los habitantes no se cumplen por desacuerdos con el consejo comunitario que habita en el corregimiento.

"Tenemos una inconformidad porque el Ministerio del Interior nos dio una cita para una reunión, porque acá hay un consejo comunitario que se está tomando atribuciones que no son. Ellos no tienen títulos colectivos, no tienen territorio y para nosotros entrar a entrar a trabajar a un consorcio tenemos que pedirles una carta de residencia, cuando nosotros somos enemigos para ellos", manifestó Saúl Granados, habitante de Loboguerrero.

Según el manifestante la problemática con el consejo comunitario lleva 12 años, denuncia que la Alcaldía de Dagua no hace nada para las otras personas diferentes a dicha colectividad.

Por su parte, Doris Montoya, representante del consejo comunitario de Loboguerrero, respondió a las denuncias por parte de los manifestantes, denunciando que hay una persecución en contra de las comunidades étnicas.

"Esas inconformidades están ligadas a un proselitismo político y están haciendo exigencias que no están relacionadas a la Junta de Acción Comunal. El tema de titulación colectiva es propio del Consejo comunitario, sobre el puente ya se había dicho en un PMU que no se podía construir por las condiciones del terreno", dijo la líder.

Le puede interesar: Investigan a policía que habría permitido que Andrés Escobar disparara contra manifestantes



Las autoridades hacen presencia en el sitio para recuperar la movilidad en este corredor tan importante.