Buscan a pescador que habría sido secuestrado por 'piratas del Pacífico' en Buenaventura

Tres días lleva desaparecido Erick Leonard Rentería, un pescador de Buenaventura que sería víctima de un secuestro por parte de los denominados piratas del Pacífico.

Los hechos se registraron cuando el hombre, conocido como ‘mellizo’ en el gremio de los pescadores, se encontraba en sus labores en el sector de Limones cerca a la Bocana, cuando él y sus compañeros fueron abordados por hombres armados que les robaron las pertenencias y el producido, pero sólo se llevaron a Erick.

Le puede interesar: Seis heridos deja balacera en Buga, Valle del Cauca

“Pues ellos venían del Pital, Río Cajambre y pues apareció una lancha de la nada, y los atracaron, y él se empezó a forzar con ellos, y uno de ellos lo pasó en la lancha, lo golpeó, lo amarró y pues se lo llevaron a él fue lo único que se llevaron y a las otras personas también, pues a todo el mundo le quitaron la producción de los motores y hasta ahora no sabemos nada, no nos han llamado, no sabemos nada de él”, así lo relato la hermana Gisela Rentería.



Desde el Batallón Fluvial se ha indicado que una vez fueron notificados de la denuncia iniciaron las labores de búsqueda y que hoy esperan encontrar al hombre de 32 años de edad.

“Que por favor lo entreguen así sea muerto o que lo dejen en cualquier parte donde lo podamos encontrar, que ellos también tienen familiares”, clamó la hermana del pescador.

Sobre Erick Leonard Rentería se conoció que llevaba más de 20 años en la pesca artesanal, tiene cinco hijos y tanto autoridades como familiares lo están buscando.

Le puede interesar: Asaltan a Secretario de Seguridad de Buenaventura

Hay que mencionar que los 'piratas del Pacífico' son aquellos delincuentes que atacan a los pescadores que realizan sus labores en aguas de Buenaventura, les roban su producción y las pertenencias. Muchas veces, los dejan abandonados en zona peligrosas.