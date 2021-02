A partir de este 17 de febrero dejó de regir en la ciudad de Cali la medida de pico y cédula, que había sido implementado para evitar la aglomeración de personas en supermercados y bancos de esta capital, ante las crecientes cifras de contagios de coronavirus.

No obstante, las autoridades en la capital vallecaucana decidieron seguir implementado el toque de queda y ley seca, desde las 1:00 a.m hasta las 5:00 a.m, hasta el 28 de febrero.

La flexibilización de las medidas, que buscan frenar el contagio del covid-19, se da por la disminución en los casos confirmados diariamente, los fallecimientos y la ocupación en las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que está en un 81,3 por ciento.

Ante esta situación, las autoridades de salud esperan que la comunidad siga cumpliendo y respetando las medidas de prevención de la enfermedad.

Cabe mencionar que en los municipios del Valle del Cauca fue levantada también la medida de pico y cédula, pero tendrán toque de queda desde la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m., hasta el 28 de febrero.

“Hemos pasado ese pico tan duro en el que veníamos y eso nos da la oportunidad de reabrir un poco más. En el Decreto desaparece el ‘Pico y cédula’, atendiendo el llamado de los comerciantes que nos dicen es muy difícil para ellos”, aseguró la gobernadora del Valle del Cauca, Cara Luz Roldán.

Finalmente, la mandataria departamental manifestó que las autoridades de salud se encuentran analizando si el nivel de alerta de la red hospitalaria pasa de naranja a alerta amarilla, debido a que la ocupación de las camas UCI se mantiene entre el 60 y el 65 por ciento en la región.

El departamento iniciará el proceso de vacunación el próximo jueves y la primera persona vacunada será una enfermera del hospital Universitario del Valle.