Cali registra disminución una considerable en la ocupación UCI

Las autoridades de salud de Cali indicaron que en menos de un 25% se encuentra la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes covid-19, además que el porcentaje de recuperados por el virus está en un 96% y en el caso de mortalidad se están registrando diariamente menos de ocho casos.

De acuerdo a las estadísticas, entre el 80% y el 90% de las personas que están siendo atendidas en UCI, no se vacunaron contra el Covid 19.

"Antes hablábamos de 600 personas en Unidades de Cuidados Intensivos internadas por covid, hoy en día hay alrededor de 115 personas ocupando UCI; quiere decir que hemos tenido una disminución significativa”, dijo la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres.

Según la funcionaria, la meta es llegar al 70% como mínimo de coberturas completas de vacunación porque para este fin de año se realizarán eventos masivos como los Juegos Panamericanos Junior, el Festival Mundial de Salsa, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el Festival de Cine y la Feria de Cali.

"Por este tipo de eventos de gran afluencia, necesitamos aumentar las coberturas, sobre todo en poblaciones de alto riesgo como los mayores de 50 años y personas con comorbilidades, pues aún hay un 10 y un 15% de esas poblaciones en donde no hemos logrado coberturas, por eso sigo invitando a los que no han completado su esquema o no se han aplicado siquiera la primera dosis, a que se vacunen", dijo Miyerlandi Torres.

Se conoce que en Cali se han aplicado 1.843.617 vacunas anticovid, alcanzando el 53,3% de la población inmunizada con una sola dosis y el 39% con esquema completo de inmunización.

“Se requieren más de 1.900.000 dosis para inmunizar al 100% de los habitantes del Distrito, por esta razón hacemos un llamado al Gobierno Nacional”, señaló la funcionaria.