Cali tendrá aforo del 100 % para eventos de fin de año

En Cali se exigirá el carnet de vacunación anticovid con esquema completo para el ingreso a los diferentes eventos de fin de año que se realizarán en la ciudad.

Y es que aunque solo se tiene un 73,4% de la población vacunada con una sola dosis y un 52,4% con las dos vacunas, se logró que le dieran luz verde a la ciudad, para tener un aforo del 100% en el Festival Petronio Álvarez que inicia este 16 de diciembre, al igual que en la Feria de Cali, pactada para el 25 de este mes y para asistir al alumbrado navideño que prenderá sus luces desde este martes 7 de diciembre.

La secretaria de Salud municipal, Miyerlandi Torres, explicó que los mayores de 18 años deberán haber completado su esquema de inmunización para ser parte de estos espectáculos.

“Después de la visita que recibimos del Ministerio de Salud, se ha aprobado en la ciudad tener el aforo del 100% para los eventos que vienen de fin de año, siempre y cuando se exija el carnet de vacunación con esquemas completos", detalló Torres.

Agregó que, “es delicioso que Cali vuelva a revivir y sienta nuevamente la fiesta, pero esto debe ir acompañado de la bioseguridad y la vacunación porque estos son los resultados de la pandemia. Hay que disfrutar estos eventos, pero vacunados con esquemas completos".

Alumbrado Navideño

Desde el martes 7 de diciembre, en el Bulevar del Río, se podrá disfrutar de ‘Te Queremos Cali’, el alumbrado navideño y sus ocho puntos a lo largo de la ciudad, donde también será necesario el carné de vacunación anticovid.

Hay que tener en cuenta que primero se exigirá el carné con una dosis de la vacuna, pero a partir del 14 de diciembre será necesario contar con el esquema completo.

Es por esto que se contará con dos puntos de vacunación en el Bulevar del Río, para que las personas puedan aplicarse la vacuna.

“Vamos a ser muy estrictos en solicitar los carnets, porque no solo se trata del alumbrado, Petronio, Feria de Cali, concierto decembrinos y no queremos que alguien se pierda estos eventos por no estar vacunado”, indicó el alcalde Jorge Iván Ospina.

Cabe recordar que para este año, un túnel interactivo con más de 80.000 bombillos led, será el show central, el cual contará con componentes artísticos y musicales; protagonizado por los Reyes Magos.

Con este evento se están generando 996 empleos, 706 directos y 290 indirectos. Madres cabezas de familia, jóvenes, artistas y adultos mayores, son algunos actores que están vinculados en su construcción, montaje, logística y shows culturales.

“Las madres cabeza de familia, por ejemplo, están participando en la elaboración de las figuras; los jóvenes prestarán apoyo en la seguridad, logística y control de acceso y van a haber adultos mayores que acompañarán actividades varias, como la vinculación de las Organizaciones de Recicladores de Oficio y de las empresas de aseo para el adecuado manejo de los residuos sólidos”, concluyó Marco Aurelio Vera, director de la Uaesp.

Los otros puntos en donde habrá alumbrado en la ciudad son, la Calle 5, la Loma de la Cruz, el Parque Panamericano, la Unidad Deportiva Alberto Galindo, el sector de Siloé y en el Distrito de Aguablanca sobre el parque longitudinal 72w.

El costo del alumbrado navideño este año, el cual será operado por Corfecali, fue $7.871 millones y se extenderá hasta el 7 de enero de 2022.