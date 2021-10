Cali tendrá jornadas de vacunación anticovid nocturnas este fin de semana

Luego de la llegada de más de 57.000 vacunas de Moderna a Cali, para completar esquemas de vacunación contra la covid-19 de personas que hayan cumplido más de 28 días de haber recibido su primera dosis, la Secretaría de Salud Municipal se ha valido de diferentes actividades, entre ellas jornadas de vacunación nocturnas para este fin de semana.

Las demás vacunas que se aplicarán son las de AstraZeneca para primeras y segundas dosis y Sinovac para segundas dosis.

“Estaremos en los puntos de vacunación nocturnos, entre otros sitios ya conocidos como Granada, Parque del Perro, Vipasa, Parque de la Bicicleta, Ciudad Jardín, Cristo Rey y en otros espacios que nos garanticen población en movimiento y población nueva para que acceda a vacunarse contra el covid”, indicó Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud de Cali.

Pese a estas estrategias, la preocupación de las autoridades recae en las coberturas, ya que solo el 54% de los adultos entre los 20 y 39 años han accedido a la primera dosis de la vacuna anticoronavirus. De igual forma, en el segmento de 40 a 49 años se reporta únicamente el 68 % vacunado con una dosis.

En cuanto a las coberturas en segundas dosis para la población mayor de 50 años, estas no superan el 80% y en adultos de 40 a 49 años no pasa del 53 %.

Con corte al 6 de octubre, en la capital del Valle del Cauca se habían aplicado 2.062.904 vacunas, de las cuales el 63 % corresponden a primeras dosis y el 46 % a esquemas completos de inmunización.

Estos son los lugares y horarios de las jornadas de vacunación nocturna y especial este fin de semana:

Sábado 9 de octubre

Centro Comercial Palmas Mall (7:00 pm a 11:00 pm).

Loma de la Cruz (5:00 pm a 8:00 pm).

Farmatodo Ciudad Jardín, en la carrera 105 Avenida Cañasgordas (5:00 pm a 10:00 pm)

Parque del Perro (5:00 pm a 10:00 pm).

Parque Vipasa, en la Calle 44 con Avenida 3D Norte (5:00 pm a 10:00 pm).

Sector Granada (5:00 pm a 10:00 pm).

Sector Comercial Los Mangos (3:00 pm a 7:00 pm)

Bares de la Carrera 66 con Avenida Pasoancho (5:00 pm a 10:00 pm).



Domingo 10 de octubre

Plazoleta del Colegio Compartir, en Cra. 25 #90-2, (08:00 am a 1:00 pm).

Ciclovía Calle 9, zona de Los Cholados (08:00 am a 1:00 pm).

Zoológico de Cali (09:00 am a 4:00 pm).

Cristo Rey (2:00 pm a 6.00 pm).

Parque del Ingenio (09:00 am a 1:00 pm).

Centro Comercial Jardín Plaza, parqueadero, sexto piso (8:00 am a 3:00 pm).

Restaurantes Km.18 (2:00 pm a 9:00 pm).

Centro comercial Único (1:00 pm a 6:00 pm).

Centro comercial Jardín Plaza (1:00 pm a 6:00 pm).