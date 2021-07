Cali tendrá ley seca el próximo 20 de julio

Luego de un consejo de seguridad el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, anunció la implementación de la ley seca, desde el lunes 19 de julio al 20 de julio con los horarios de 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. de día siguiente, pero advirtió que si se presentan alteraciones se podría implementar el toque de queda.

El mandatario aseguró que durante el 20 de julio se van a prohibir el traslado de pipetas de gas, residuos y escombros.

Lea también: Con plan especial buscan golpear el narcotráfico en el norte del Valle

“Las personas en la ciudad no tendrán ninguna dificultad para adelantar las protestas pero no se puede posibilitar hechos violentos, por esta razón la Fiscalía y demás autoridades que consoliden las acciones de inteligencia, en relación para identificar a las personas que quisieran hacer daños y actos terroristas”, dijo el alcalde Ospina.

El mandatario también aseguró que va autorizar una asamblea de manifestantes de varias ciudades del país, la cual se realizará en la capital vallecaucana.

“Los ciudadanos de Colombia se pueden movilizar por todo el territorio para realizar asambleas políticas y culturales, nuestra alcaldía no tiene ninguna dificultad para que estas actividades se adelanten”, señaló.

Lea también: Coronavirus en Colombia: Minsalud reportó 17.230 nuevos contagios y 498 muertos

Cabe mencionar que la gobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán, implementó el toque de queda y ley seca en horarios nocturnos, durante el 19 y 20 de julio, además anunció una recompensa de $100 millones de pesos por información de personas que estén planeando desmanes o bloqueos.

"Aceptamos y se respetan todas las protestas pacíficas y las marchas que se quieran hacer, pero no se permitirán bloqueos en ningún municipio del departamento. Vamos a ofrecer una recompensa de $100 millones a quienes nos den información sobre aquellos que al margen de la ley aprovechen estas protestas para dañar los bienes públicos y dañar sectores comerciales", dijo la mandataria.