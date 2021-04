Cali tendrá toque de queda desde las ocho de la noche

En la ciudad de Cali fue implementado el toque de queda, desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., a partir de este lunes 5 de abril y de manera indefinida, dependiendo del comportamiento de la pandemia en la capital vallecaucana en donde no habrá ley seca.

La medida se decretó por la recomendación del Gobierno Nacional, de restringir la movilidad de las personas en las ciudades que tengan un aumento en la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos y de contagios de la covid-19

En supermercados, bancos y centros comerciales seguirá rigiendo el ‘pico y cédula’.

“Vamos a cerrar los establecimientos que no cumplan con la medida y también están prohibidas las actividades sociales por so no tendrán servicios los sitios que realicen eventos , además de pedirle a las personas que estuvieron de vacaciones en Semana Santa que adelanten un aislamiento en su hogar. También el sistema de transporte MIO va a aumentar las frecuencias de los buses para evitar aglomeraciones”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

El mandatario expresó su preocupación por la posible circulación de la mutación brasileña en la ciudad, “puede provocar mayor contagios y letalidad, en Cali no contamos con la tecnología para conocer las secuencias”.

Por otra parte, en la capital vallecaucana seguirán la vacunación anticovid en los cinco megacentros y le solicitó al Gobierno Nacional que lleguen más vacunas. “Cali tiene 1.500 vacunadores certificados para ampliar la cobertura, necesitamos secuencias del virus en Cali para conocer si circulan mutuaciones”, dijo Ospina.

Cabe mencionar que la ocupación de las UCI en Cali es del 88,8%, lo que corresponde al 37,9% de camas ocupadas con pacientes diagnosticados con el virus.