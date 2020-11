Cáncer linfático ha desaparecido en un 98%, anuncia la Gobernadora del Valle del Cauca

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, dio a conocer que el cáncer linfático que padece ha desaparecido en un 98 por ciento y manifestó que el tratamiento en contra de la enfermedad ha sido eficaz , pero añadió seguirá asistiendo a los controles médicos para finalizarlo.

“En la mitad del tratamiento se ha producido uno de esos milagros portentosos que ratifican nuestra profunda fe: el cáncer que me diagnosticaron, ha desaparecido en un 98%, así me lo informaron los médicos en el último chequeo y aunque seguiré hasta el final el tratamiento indicado, para tener la certeza total de superar esta prueba, no puedo dejar de compartir con mi Valle invencible esta alegría, y esta gratitud que siento”, señaló la mandataria en su cuenta de Twitter.

En el pasado mes de septiembre, la Gobernadora estuvo hospitalizada durante dos semanas por una afección respiratoria, le descartaron que padeciera de la Covid-19 y luego los médicos del Centro Médico Imbanaco le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, una especie de cáncer linfático.

Por un periodo de cinco meses le realizarán sesiones de quimioterapia de manera ambulatoria, situación que no le ha impedido seguir con sus funciones del cargo.

Finalmente, agradeció las oraciones y el apoyo de los vallecaucanos en este proceso de recuperación, “ les pido a todos que nos mantengamos firmes en las oraciones, por la salud de los enfermos, y por quienes han sufrido en el país tras los recientes desastres naturales”.

Se conoce que mientras que la mandataria de los vallecaucanos cumple los días de tratamiento, fue designado como gobernador encargado Luis Alfonso Chávez, actual director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.