Candidatos a la Alcaldía de Cali hablan de sus alianzas y desmienten rumores

Este miércoles 11 de octubre, los candidatos a la Alcaldía de Cali, Miyerlandi Torres, Alejandro Éder y Danis Rentería, estuvieron en el debate de La FM.

A pesar de que el candidato Roberto Ortiz, del partido Firme con Cali, también fue invitado al debate, este se negó a asistir.

En este espacio moderado por el periodista Jesús Prado, los candidatos a la alcaldía hablaron de varios temas que aquejan a la ciudad y dieron a conocer sus principales propuestas.

Lea también: Crisis en el MIO: Qué plantean los candidatos a la Alcaldía de Cali

En medio del debate, los invitados hablaron de sus posibles alianzas, esto a propósito de la última adherencia a la campaña de Alejandro Éder por parte del exministro de Justicia y también candidato Wilson Ruiz.

Asimismo, por los rumores sobre el parentesco de Miyerlandi Torres con la candidata a la gobernación de Cali, Dilian Francisca Toro.

Estas fueron las respuestas de los candidatos a la Alcaldía de Cali sobre sus posibles alianzas:

Alejandro Éder: “Hoy llega Wilson ya es el cuarto candidato que se une a nuestra campaña, ya estamos con Armando Aristizabal con Javier Garcés; hace dos semanas se unió Diana rojas”

“Lo que buscamos no es solo sumar candidatos, sino también a los caleños, porque lo que tenemos que entender es que el momento de Cali es ya, nosotros no aguantamos cuatro años más de una mala administración, no aguantamos una administración ni corrupta”.

“Estamos uniendo a todas las fuerzas que estén dispuestas en trabajar duro por Cali, cuidado la plata, pensado en los caleños y sobre todo proyectando a la ciudad”.

De interés: Candidatos a la Alcaldía de Cali y sus propuestas sobre ciclorrutas

Miyerlandi Torres: “Independientemente, soy una candidata que me la he ganado en la calle, en los territorios. Todos saben quién se está disputando el apoyo del alcalde Ospina”.

“Lo de la gobernadora o exgobernadora, es prima en sexto grado de consanguinidad, también lo pueden ver en el itinerario, en las redes, en la Personería, en la Contraloría, porque muchas investigaciones al respecto, y también tengo que decir que no, yo estoy aquí independiente, una campaña de la ciudadanía”.

Danis Rentería: “Yo soy el candidato del Pacto Histórico, el candidato del pueblo, por eso no tenemos alianzas. Yo soy el candidato del oriente de Cali, del pueblo afro, de los pueblos indígenas que hay en la ciudad, de los jóvenes, de los estudiantes, de las madres cabezas de hogar, de los territorios olvidados, de los nadies y de las nadies".

Cabe recordar que las elecciones se celebrarán el próximo 29 de octubre de 2023.