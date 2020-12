Capturan a dos implicados en secuestro de joven universitaria en Cali

La banda realizaba secuestros extorsivos y hacían exigencias económicas a los familiares de las víctimas, a cambio de no atentar en contra de su vida.

Cabe mencionar que el 17 de agosto fue secuestrada la estudiante Natalia Salazar, quien fue abordada por unos hombres cuando se movilizaba en un vehículo en el sur de Cali. Horas después de la desaparición, fueron hallados el carro y el reloj de la joven.

Natalia permaneció seis días privada de la libertad y, en la noche del 22 de agosto, fue dejada en libertad por presión de las autoridades y la recompensa de 100 millones de pesos que había ofrecido la Gobernación del Valle del Cauca.

“Los secuestradores me vendaron y dijeron que tenía que alistarme porque me iban a trasladar, luego me dejaron abandonada en una calle y tomé un taxi para mi casa”, manifestó la joven, al momento de la liberación.

El secuestro se hizo viral en redes sociales por la campaña que realizaron amigos y familiares de la universitaria.