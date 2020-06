Cárcel de Villahermosa de Cali ya tiene 13 casos de coronavirus

A 13 infectados asciende la cifra de contagiados por COVID-19 en la cárcel de Villahermosa en Cali. Así lo confirmó el personero distrital Harold Cortés.

“Se trata de seis internos que están ubicados en los patios 2 y 10 del establecimiento de Villahermosa, cuatro auxiliares del Inpec que son bachilleres y tres dragoneantes. Ellos se encuentran ya bajo el protocolo estricto implementado por la Secretaría de Salud del municipio y estamos haciendo verificación y acompañamiento con los restantes en el establecimiento”, dijo el funcionario.

El hecho había sido denunciado hace algunas semanas por los mismos internos y sus familiares, que realizaron un plantón pacífico en las afueras de la cárcel pidiendo explicaciones sobre el estado de salud de los internos.

“Pues mamacita, aquí lo que hay es una virosis la berraca de gripa, dolor en el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, síntomas gripales, pero no se sabe más de ahí. De todos modos atención médica no hay, viene un médico, mira, pero no dan medicamento”, manifestó un interno de la cárcel en un audio que circula en redes sociales.

Sin embargo, las autoridades municipales no se han pronunciado al respecto.

“Es inaudito que se haya tenido que recurrir a la denuncia pública para que las autoridades de Cali reconocieran la existencia de un brote de COVID-19 en la cárcel de Villahermosa. Es supremamente grave que hayan ocultado esa información, especialmente a los familiares”, afirmó el abogado Élmer Montaña.

Al problema de los contagios dentro de la cárcel se le suma el hacinamiento que lleva muchos años y que no se ha podido solucionar.

“El establecimiento penitenciario dispuso el pabellón 10 sólo para los que tengan síntomas de la enfermedad, pero ahora se detectaron otros en el pabellón 2 y es preocupante porque se encuentra ubicado hacia el interior de la cárcel, lo que hace presumir que el contagio alrededor podría ser mayor”, puntualizó Cortés.

El personero de Cali manifestó que realizarán mesas de trabajo con las autoridades locales y nacionales para tomar las medidas de manera urgente y garantizarles los derechos a los presos.