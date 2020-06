Centro comercial le impidió ingreso a médico curado de COVID por aparecer en CoronApp

Un fisioterapeuta caleño que superó la COVID-19 espera que las aplicaciones como CoronApp actualicen sus datos para que su nombre no aparezca en el listado de personas contagiadas por el virus, situación que lo afectó en el ingreso de un centro comercial del sur de Cali.

Fernando Jordán asegura que por su profesión tenía poco tiempo para realizar un trámite bancario y se desplazó hasta un centro comercial, en donde los vigilantes escanearon su cédula y se llevó la sorpresa que hubo una alerta roja en una aplicación que lo notificaba como paciente positivo del coronavirus.

Le puede interesar: ¡Silencio absoluto! La ‘Caya Daza’ no habló en interrogatorio de Fiscalía por "Ñeñepolítica"

"Las personas que estaban haciendo la fila empezaron a alejarse. Les aseguré a los vigilantes que tenía el pantallazo de mis últimas pruebas cuyos resultados salieron negativos desde el 13 de mayo pero no aceptaron y manifestaron que la aplicación estaba actualizada", contó Fernando Jordán.

El fisioterapeuta agregó que "no me permitieron consultar el caso con un supervisor y les dije que me hacían sentir como un criminal que había asesinado a varias personas y estuvo en la cárcel pagando sus deudas, pero al salir lo rechazan por el antecedente penal".

Lea también: George Floyd era tranquilo y amable: ciudadana dominicana que trabajó con él

El afectado manifiesta que descargó la aplicación CoronApp en su celular y no ingresó datos de su historia clínica: "Leí que autorizaba a los entes del Estado pero nunca me imaginé que un centro comercial o una empresa privada tuviera acceso a mi información privada. Me preocupa que una persona que tenga un escáner tenga acceso a mi documento y pueda hacerme daño".

El profesional en la salud dio a conocer que el 20 de abril, el día de su cumpleaños, fue diagnosticado con la COVID-19 y estuvo en aislamiento en su vivienda.

El 13 de mayo en la tercera prueba descartaron que estuviera infectado. El ya está trabajando con todos los protocolos de bioseguridad y solicita que sus datos sean actualizados para que pueda tener una vida normal.