Cerca de 30 personas mueren diariamente por covid en el Valle del Cauca

De manera constante se incrementa la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos en el Valle del Cauca por cuenta de la covid-19, como los fallecidos por complicaciones de la enfermedad.

En los últimos días la ocupación ha subido en promedio de 20 casos diarios y ha pasado de 432 a 480, según el más reciente reporte de epidemiología de la Secretaría de Salud departamental.

"El 80% de las personas que están muriendo, seis de cada diez que están llegando a la UCI no tenían esquema completo o las tres dosis o no tenían ninguna. Es una cifra altísima la mortalidad que tenemos, no baja de 30 personas diarias y tenemos un ingreso a UCI desde hace unos cuatros días de 50 personas al día y de ellas, están saliendo seis muertos", aseguró María Cristina Lesmes, secretaria de salud.

Una situación similar alertó Miyerlandi Torres secretaria de salud de Cali, quien dijo que aunque la positividad de contagio por covid-19 en Cali ha logrado disminuir un 2% en los últimos días, los fallecidos siguen aumentando debido a que si aumenta la velocidad de contagio, hay altos casos y alta probabilidad de encontrar personas con riesgo o no vacunados.

"De tres casos, cuatro casos de fallecidos a inicios de enero, hoy estamos teniendo unos reportes de 23 a 28 personas diariamente que fallecen por covid en la ciudad", indicó la funcionaria.

Ambas funcionarias hicieron el llamado a la vacunación anticovid para evitar la manifestación severa de la enfermedad y disminuir la congestión en UCI y en los servicios de urgencias.

Según el más reciente boletín de epidemiología de la Secretaría de Salud Departamental, en las últimas horas se registraron 2575 nuevos infectados por el virus y hay una total del 80,4% de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos para todas las patologías.