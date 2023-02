Chivos, ratones y otros animales los habrían utilizado como proteína en restaurante de comida china

Tras varias denuncias, funcionarios de la Secretaría de Salud del municipio de Cartago y las autoridades, realizaron una inspección de salubridad en un restaurante de comida china, ubicado en la zona céntrica.

De acuerdo con las autoridades, en el operativo de control se evidenció que los alimentos eran preparados en malas condiciones de higiene, además, encontraron animales como chivos, conejos y gallinas vivos dentro de costales, los cuales, al parecer, iban a ser sacrificados en el mismo restaurante, incumpliendo las medidas de salubridad.

Lo que más llamó la atención, tanto de las autoridades como de los funcionarios de la Secretaría de Salud, fue evidenciar cómo en la cocina había un chivo dentro de una canasta, con las patas amarradas y agonizando.

Le puede interesar: Impactante masacre: Sicarios balearon y asesinaron a cuatro personas en Cartago, Valle

En un video grabado por las autoridades se evidencia cómo una ciudadana china, al parecer propietaria del restaurante, asegura que compró los animales en la galería y que son para consumo humano, incluso precisa que el chivo aún no está.

“Eso es un chivo, no vaya a decir que es un perro. Acabamos de traer esos animales de la galería, los animales no son para la comida china, son para consumo de nosotros. No hemos matado al chivo, aún está vivo”, dice la ciudadana china.

De igual manera, en la inspección encontraron trampas para ratones por todo el restaurante y bolsas que eran usadas para reempacar la carne.

Frente a dichos hallazgos, las autoridades aplicaron un comparendo a los responsables y ordenaron el cierre preventivo del restaurante chino.

Lea además: Policía rescató de manera heróica a una bebé que había sido secuestrada en Candelaria, Valle

Animalistas rechazan

Activistas y defensores de animales del Valle rechazaron el cierre preventivo, debido a que en los hallazgos se evidenció maltrato animal, además resaltaron que los demás animales encontrados eran sacrificados en el mismo restaurante, por lo que, según ellos, el restaurante debe tener un cierre definitivo y acciones penales.

Además, solicitan a las autoridades sanitarias del Valle adelantar este tipo de acciones en otras ciudades, especialmente en Cali.