Cierran la Gobernación del Valle por casos positivos de coronavirus

Por los casos del Covid-19 en las instalaciones de la Gobernación del Valle del Cauca, se ordenó un cierre preventivo, desde mañana viernes y hasta el próximo lunes 13 de julio.

En este periodo de tiempo se van a realizar jornadas de desinfección y bioseguridad en el Palacio San Francisco, sede de la Gobernación del departamento.

De acuerdo con Luis Alfonso Chávez, director de Desarrollo Administrativo Institucional, no habrá servicio en el edificio, con el objetivo de proteger la salud de los usuarios y los trabajadores.

“Intensificaremos la desinfección de todos los pisos y, a partir del próximo martes, se retomará el horario normal de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 5.30 p.m.", agregó el funcionario.

Se conoce que el servicio por ventanilla para el pago de impuestos y trámites quedan suspendidos, e invitan a los contribuyentes a utilizar las plataformas digitales para hacer los pagos.

Esta semana se confirmó que Sandra Romero, secretaria Privada de la gobernadora Clara Luz Roldán, dio positivo al Covid-19; por esta razón, la mandataria de los vallecaucanos se realizó la prueba que salió negativa. Ante esta situación, varios funcionarios del despacho entraron en cuarentena.

"Ningún funcionario, sin importar su rango, que no tenga diligenciada la encuesta de salud laboral y que no esté afiliado al sistema de seguridad laboral no puede ingresar a la Gobernación”, afirmó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud.

Cabe mencionar que también fue ordenado el cierre preventivo de la Alcaldía de Cali, hasta el próximo lunes, por los casos positivos en las secretarías de Educación y Hacienda.

Además, en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), se registran 15 funcionarios afectados por el virus, incluyendo al director de la entidad, Carlos Eduardo Calderón.

"El edificio Versalles, donde funciona el Dagma, continuará cerrado hasta el 15 de julio y todos los trabajadores están en aislamiento obligatorio", afirmó el acalde Jorge Iván Ospina.