Cierres parciales en la Vía Panamericana debido a la construcción de un puente

Durante los próximos tres días se realizarán cierres en la Vía Panamericana por periodos de dos horas cada día, debido a la construcción de un puente en la zona.

En el sector de Los Ángeles, en la vía Apía-Pueblo Rico están llevando a cabo una obra, en la cual se requiere el montaje de tres vigas de un puente que está en construcción, por ello, la vía que comunica al departamento de Risaralda con el departamento del Chocó tendrá unos cierres durante los días 15, 16 y 17 por algunos periodos de tiempo.

Lea también: Tragedia en Quindío: dos hombres fueron asesinados en 'La Frontera'

Néstor Cardona, vocero del Cuerpo de Bomberos de Pueblo Rico aseguró que estos cierres son preventivos mientras realizan los trabajos en la zona.

“El cierre será en el kilómetro 10, en la vía que conduce a las localidades La Virginia, Santuario y Apia, llegando a la Vía Panamericana, estos cierres se realizarán mientras están instalando las vigas, con la finalidad de prevenir la ocurrencia de algún contratiempo por el flujo de vehículos que suelen movilizarse por esta zona”, puntualizó Cardona.

Le puede interesar: Vía al mar: Invias habilitó un carril de manera intermitente

Los cierres se realizarán durante dos horas, para el 15 de febrero el cierre será desde las 7:30 a.m. y hasta las 9:30 a.m.; el 16 de febrero la vía estará bloqueada desde las 10:30 a.m., hasta las 12:30 p.m.; el último cierre se realizará el 17 de febrero desde la 1:30 p.m. hasta las 3:00 p.m.

Desde el Cuerpo de Bomberos del municipio de Pueblo Rico y desde el consorcio Megavía-Chocó recomiendan tener en cuenta estos horarios para el traslado por este importante corredor vial, con la finalidad de no formar trancones en este carreteable.