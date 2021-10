Alrededor de 8500 personas migrantes censadas, reportadas al Ministerio de Salud, iniciaron con el proceso para ser inmunizadas contra la covid-19.

Los ciudadanos que tengan pasaporte, cédula de extranjería o cualquier documento, pueden acercarse a los puntos dispuestos para la vacunación, ya sea megacentros, o centros comerciales, para que sean aplicadas las vacunas.

“Nos aprobaron la vacunación a la población migrante no regularizada, la población que ha sido censada y registrada a través de los sistemas de información. Lo que esperamos es que toda la comunidad que está en Cali pueda ser vacunada contra la covid-19”, indicó Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud Municipal.

Cabe mencionar que dentro de las acciones que están realizando las autoridades, se encuentra el establecer objetivos a las distintas instituciones prestadoras de salud, para que cumplan con una meta diaria de aplicación de dosis.

“La idea es que agilicemos el proceso de vacunación en los próximos días y que las EPS cumplan con una meta diaria de aplicación. De eso dependemos para ejecutar sin contratiempos los eventos de fin de año”, agregó la funcionaria.

Varios migrantes, ya habían manifestado a las autoridades las dificultades que habían tenido para vacunarse. “Había acudido a varios sitios y no me habían querido vacunar por no tener el documento de permiso, ahora esta oportunidad nos parece muy buena y más en un tiempo que estamos en pandemia”, señaló Kremly Suarez, una de las beneficiadas.

Lo que corresponde al último reporte del esquema de vacunación, en la capital del Valle del Cauca se habían aplicado 2.062.904 vacunas, de las cuales el 63 % corresponden a primeras dosis y el 46 % a esquemas completos de inmunización.

Puntos de vacunación para población migrante en Cali:



ESE Centro:

Megacentro Estadio

Polideportivo Jose Arlen Carvajal, barrio La Base

Polideportivo de Colón.



ESE Norte:

Megacentro La 14 de Calima

Megacentro Plazoleta Jairo Varela.



ESE Suroriente:

Megacentro María Isabel Urrutia.



ESE Oriente:

Institución Educativa Nuevo Latir (sábado 9 y domingo 10 de octubre)

Fundación Carvajal La Casona (De lunes a viernes)

Fundación Carvajal El Poblado.



ESE Ladera:

Unicatolica sede Meléndez

Centro Comercial Premier Limonar.



Christus Sinergia:

Centro Comercial La Estación

Centro Comercial Centro Sur 3er piso.



Sanitas:

Centro Médico Versalles sede Cosmocentro, primer piso salida Cra 50.