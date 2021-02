Comisión de la Verdad propone acuerdo para acabar con violencia en el Pacífico colombiano

La Comisión de la Verdad propuso este martes construir un acuerdos de paz para acabar con la violencia armada en el Pacífico colombiano.

El llamado de este órgano, adscrito al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se da en momentos en que se agudizó violencia armada en los departamentos que hacen parte de esta región.

El comisionado Leyner Palacios señaló que es momento de tomar decisiones que frenen las vulneraciones de los Derechos Humanos que son constantes y que causan pánico entre los habitantes de esa zona del país.

“Los grupos armados en pleno casco urbano de Buenaventura son los que definen las reglas de convivencia y de tranquilidad; ¿Cómo es posible entender que en Quibdó (Chocó), se han matado más de 100 jóvenes?, ¿Cómo entendemos que las confrontaciones en el Alto Baudó, ya estaban anunciadas por la Defensoría del Pueblo a través de alertas tempranas?”, se cuestionó.

Palacios aseguró también que la situación en el Pacífico es “una la desgracia humanitaria que está terriblemente visibilizada y es ampliamente conocida por las autoridades del orden nacional y departamental”.

Al mismo tiempo, señaló que la reconfiguración del conflicto armado en la región del Atrato, “indica que realmente como Estado, no estamos respondiendo y no estamos cumpliendo con nuestro deber de proteger a la sociedad, nosotros evidenciamos cómo se recluta y cómo sigue el fenómeno del narcotráfico”.

Afirmó que no es cierto que el narcotráfico sea el único problema que tienen los habitantes del Pacífico colombiano, porque hay muchas zonas en las que no hay siembra ni cultivos ilícitos. “Si el único problema que tenemos es el narcotráfico, porque hay zonas donde hay narcotráfico y no se responde y no se atiende”, dijo.

El comisionado, que lideró el pronunciamiento del organismo, aseguró que “nosotros no podemos seguir siendo indiferentes, no podemos seguir percibiendo los testimonios de tanta desgracia y no hacer nada”.

Agregó que por la vía militar no se solucionará el problema y lo que se requiere es el diálogo. “Los grupos armados deben entender que Colombia necesita parar esta guerra”, apuntó.