Las aguas del imponente Océano Pacífico, se muestran tranquilas. "Es una buena mañana para navegar", según indica don Juan, un experimentado lanchero de 48 años que hoy nos llevará hacia Bahía Málaga, ubicada en la zona insular de Buenaventura.

De camino, los paisajes son de ensueño. Islas e islotes que albergan gran variedad de flora y fauna propias de esta región del Chocó.

Sin embargo, la belleza de estos paisajes contrastan con el sentimiento de zozobra de los pobladores de la Isla Plata, que por la injerencia de los grupos armados, que han migrado hasta la zona rural, temen que se deteriore su promocional actividad económica, el turismo.

“El 100% nosotros en el territorio hemos vivido de prácticas tradicionales. Viajamos cada fin de semana a Buenaventura y lo hacemos en lanchas rápidas. Si sucede algo con los grupos armados nos afecta directamente en la movilidad para traer a los turistas”, indicó Miller Valencia, miembro del Consejo Comunitario Bahía Málaga la Plata.

El 24 de enero del 2024 las comunidades denunciaron la incursión de un grupo armado, que aún se desconoce, qué intento tomar el control de este territorio ancestral por la fuerza, lo que generó una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, que según Karolina Guerrero, secretaría de Paz de Buenaventura, no ha sido atendida por el Gobierno.

“Desde el Gobierno Nacional no hubo respuesta. Nosotros estamos como distrito tratando de avanzar mucho en la prevención porque no queremos llegar a eso. Si hay una alerta temprana lo que le pedimos a las autoridades actuar de manera preventiva y no esperar a que los hechos ocurran”, aseguró la funcionaria.

Los diálogos de paz y los pactos del cese no han llegado al territorio insular. Para Saúl Valencia representante legal del consejo comunitario de la Plata Bahía Málaga, estás negociaciones deben ser territorializadas.

“Los acuerdos de paz que viene impulsando el Gobierno deben estar enfocados en los territorios, y que se puedan traer a las comunidades, pero también la paz es una realidad cuando las inversiones sociales y estructurales llegan a las comunidades a acompañar nuestros planes de desarrollo comunitario”, indicó Raúl Valencia, representante legal del Consejo Comunitario Bahía Málaga la Plata.

Proyectos turísticos como alternativa contra la violencia

Las familias de la Bahía se han refugiado en proyectos de etnoturismo para evitar que la violencia pueda pernear en los niños y jóvenes, que son objetivos de los grupos delincuenciales para incorporarlo a sus filas.

El más importante, la ‘ruta de la piangua’, un molusco que se busca entre los fangosos mangles de la isla Plata, con el que se preparan deliciosos platos como tamales, sopas y empanadas para el consumo propio y para el comercio.

¿Qué dice el Gobierno?

Desde la del presidente Gustavo Petro que lidera diálogos con varios grupos delincuenciales en el país, aseguran que se están tomando medidas para evitar que incursiones armadas cómo esta, se vuelvan a presentar.

El representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, quien es el jefe negociador del Gobierno con las bandas de Buenaventura, hizo presencia en la zona.

“Los actores armados deben entender que las vidas de las comunidades se respetan, que no se puede molestar las comunidades y mucho menos las comunidades que viven del sustento de sus lugares donde viven. Acá no solo es un sitio para vivir, es un sitio para laborar, los actores armados deben respetar a las personas”, dijo el congresistas.

La seguridad no es lo único que preocupa en Bahía Málaga y parte de la zona insular de Buenaventura, la pobreza y desigualdad, son evidentes. La falta de servicios público como el agua, la luz y el gas natural desmejoran la calidad de vida.