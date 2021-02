Comunidad de Buenaventura le pidió al Gobierno cumplir con los acuerdos del comité de paro 

La líder comunal, María Millela Riascos manifestó que en Buenaventura no se quiere llegar al punto de un masivo desplazamiento y por esta razón pide mayor presencia del Estado con justicia, oportunidades de trabajo y educación para los jóvenes del municipio.

"Aquí necesitamos señores de la comisión de paz del Congreso que se trabaje en un plan integrado de protección y prevención de la vida y del territorio, nos están matando a nuestros jóvenes y en este ascenso de la violencia han sido las mayores víctimas y no estamos dispuestos a seguir exponiendo nuestros vidas porque nos involucra en un conflicto que no es nuestro y después somo los que ponemos los muertos, entonces, cuando nos callaremos? el día que no nos sigan asesinando y desterritorializando", señaló la líder comunal.

Por su parte, Sandra González, fiscal asesora para el suroccidente del nivel central de la Fiscalía General de la Nación, anunció que la entidad se encuentra en territorio trabajando en contra del crimen organizado que siembra el terror en la región.

"La Fiscalía General de la Nación está en las calles y los territorios focalizando la lucha contra la criminalidad organizada e impactar sus finanzas criminales de estos grupos priorizando los fenómenos delictivos del homicidio, extorsión, hurto, violación contra derechos humanos, violencia de género", indicó.

La Fiscal asesora informó que el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa trasladó la dirección seccional con sede en Buga, Valle del Cauca al puerto de Buenaventura.

"El Fiscal General de la Nación anunció el traslado de la dirección seccional de Buga al distrito de buenaventura para hacer un acompañamiento presencial de la acción estratégica que se desarrolla aquí y el fortalecimiento con fiscales e investigadores", señaló la Fiscal asesora de esa parte del pacífico colombiano.

Congresistas de la oposición que convocaron la realización de la audiencia pública le solicitaron al gobierno del presidente Duque la realización de un plan integral de seguridad.