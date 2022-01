Cerca de 1.000 indígenas de las comunidades de Puerto Olave, La Lerma, Unión Wounaan, Unión Chocó y San Cristóbal que se encuentran hacinados en la zona urbana de Istmina (Chocó), tras ser desplazados por grupos armados desde el pasado mes de septiembre, padecen de una epidemia al parecer de gripe que deja hasta el momento nueve niños muertos, al igual que varios menores y adultos hospitalizados.

Abilio Cabezón, vocero de la comunidad de San Cristóbal, dijo en diálogo con RCN Radio, que se vieron obligados a desplazarse hasta el casco urbano de Istmina el pasado 19 de septiembre, por enfrentamientos entre grupos armados en sus comunidades en la zona del medio San Juan y Baudó.

“Nosotros estamos desplazados de Puerto Olave. A finales de noviembre se inició esa enfermedad y desde diciembre van ya siete niños y niñas muertos solamente de la comunidad de San Cristóbal, la virosis está afectando hasta los mayores con tos, gripe, diarreas, vómitos y fiebre”, señaló el líder indígena.

Acotó que en el pasado 02 de enero murió una niña y un niño y en la noche el 04 de enero falleció otro menor de edad que fue enterrado en Istmina. “No había como llevarlo al centro asistencial, la salud departamental y de Istmina no hacen brigadas de salud, a pesar de los sufrimientos que están pasando los indígenas”, puntualizó Abilio Cabezón.

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo lamentó la muerte del último niño de 40 días de nacido, “con el que son nueve los que han fallecido en el último mes debido a enfermedades que afectan a los indígenas desplazados.”

Cabezón agregó que la mayoría de los que están desplazados padecen enfermedades y la mayoría de la gente quiere salir inmediatamente para retornar a sus comunidades pero con garantías, "porque ya han pasado varios meses y están aburridos. No hay ayuda de nada, no nos han dado alimentación, la gente ha sufrido allí porque no hay ayuda del gobierno, el Estado no está asumiendo nada”.

Indicó que en su comunidad (San Cristóbal), son 369 habitantes, 67 familias las que están confinadas en Istmina, de las cuales más del 80 % de la gente está afectada por enfermedades, entre niños y adultos.

Según la Defensoría del Pueblo, son 980 personas de 117 familias que por acciones de grupos armados ilegales están confinadas o desplazadas desde septiembre del año pasado en Istmina y a quienes hasta el pasado 05 de enero no se les ha prestado atención en salud y “tampoco se les han entregado alimentos a las familias”.