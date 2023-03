Con 'sancochadas' se fortalece la fiesta de la lectura y la escritura en el Chocó

Fomentar la literatura en los niños del Chocó es el gran reto de la Corporación Educativa y Cultural Motete, al realizar la sexta versión de la Fiesta de la Lectura y la Escritura del Chocó (Flecho). La actividad se ha convertido en un espacio de encuentro alrededor de la palabra, la cultura, el arte y los libros.

La escritora Velia Vidal, quien es la directora de la entidad, señaló que los talleres y las conversaciones con escritores estuvieron enfocadas en los municipios de Istmina, Quibdó y Bahía Solano.

Lea también: Colombia, líder en Latinoamérica en implantar corazones artificiales

“Desde la Corporación Educativa y Cultural Motete consideramos que era importante tener un encuentro de ciudad donde pusiéramos en escena todo lo que hacemos en el año. Y en el marco de Flecho hacemos encuentros de nuestros lectores formados ya por varios años con los escritores, pero también le ofrecemos a la ciudad un espacio de encuentro alrededor de la palabra”, dijo.

Afirmó que este evento se ha consolidado tras haber sido ganadores del programa nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, teniendo el acompañamiento de diferentes organizaciones nacionales e internacionales.

Pero la iniciativa ha logrado llegar a los barrios donde se fomenta la lectura y las aventuras que se pueden vivir alrededor de los libros.

“Este programa reúne a niños entre los cuatro y seis años que van haciendo un tránsito por todos los géneros de la literatura infantil, por la poesía, el libro algún, teatro, pasan a la narrativa y luego tienen un semestres de escritura, donde empiezan a expresarse en esta forma de la literatura”, explicó.

Destacó la importancia de los procesos a largo plazo para tener buenos resultados en la lectura y la escritura.

Más en: Procuraduría abre investigación contra comandante de la Policía en Chocó, por minería ilegal

“Hay comunidades en la que llevamos seis años y no nos queremos ir. No nos gustan los procesos cortoplacistas, lo que nos gusta es eso que estemos cada vez más arraigados y que Flecho crezca en las audiencias y públicos, no tuvimos una sola charla sin público y es gente que vino por su cuenta a escuchar y conversar de libros”, apuntó.